Presse: Portugal will Mitte Oktober über TAP-Zuschlag entscheiden

dpa-AFX · Uhr
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LISSABON (dpa-AFX) - Portugals Regierung will im Bieterrennen um die staatliche Fluggesellschaft TAP laut einem Pressebericht Mitte Oktober über den Zuschlag entscheiden. Die Interessenten Lufthansa und Air France-KLM sollen ihre eingereichten Angebote für knapp die Hälfte der TAP-Anteile nun noch einmal nachbessern, nachdem die Regierung sie für gleichwertig erachtet hatte, berichtete die portugiesische Wirtschafts-Nachrichtenseite "ECO" am Donnerstag. Dabei berief sie sich auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Die neue Verhandlungsphase solle drei Wochen dauern.

Portugal hat einen Minderheitsanteil von 44,9 Prozent an TAP zum Verkauf gestellt. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für TAP-Beschäftigte reserviert, während die Mehrheit zunächst beim Staat bleiben soll.

Die Lufthansa hat in Europa bereits etliche Fluggesellschaften vollständig übernommen. Zum Konzern gehören die ehemaligen Staatsairlines der Schweiz, Belgiens und Österreichs. Bei der italienischen Ita hält der deutsche Konzern derzeit eine Minderheit, hat aber schon seine Option gezogen, seinen Anteil auf 90 Prozent aufzustocken./stw/lew/stk

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