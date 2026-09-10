Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz:

"Ohne Fleiß kein Preis (...): Diesen Zusammenhang kannte man zu allen Zeiten. Auch Merz wies wiederholt auf ihn hin - und ist immer dafür kritisiert worden. Nur wegen der gewählten Formulierungen? Der Kanzler hat mit seinen Mitteln versucht, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Das gelang ihm bisher nicht. Dieses Versagen ist aber auch nicht ihm allein anzukreiden. Man kann der Meinung sein, dass es für eine neue Erzählung auch einen neuen, unbelasteten, noch nicht angezählten Kanzler brauche. Doch selbst wenn Merz aufgäbe und die Union einen Nachfolger hätte, der eine goldene Zukunft emotionaler besingen könnte, müsste dieser im Rahmen der bestehenden politischen Kräfteverhältnisse agieren. Und auch er hätte mit einem Volk zu tun, das dazu neigt, mehr vom Staat und seinen Politikern zu verlangen als von sich selbst."/yyzz/DP/nas

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