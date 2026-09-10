Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ausweis-App

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ausweis-App:

"Mit der neuen Ausweis-App schließt Deutschland auf - zu Ländern wie Nigeria, Vietnam oder Bosnien-Herzegowina. Dort ist es bereits möglich, sich digital auszuweisen. Man ist hierzulande also spät dran. Das kann man kritisieren, man muss aber auch anerkennen, dass die aktuelle Bundesregierung hier ein Projekt umsetzt, über das seit Jahrzehnten geredet wird und das im Alltag tatsächlich eine Verbesserung bieten kann. Loben kann man auch das Vorgehen dabei - weil es eher untypisch für Deutschland ist: Gewerkelt wird nicht länger als nötig, bis die App alles kann und jede nur denkbare Ausnahme berücksichtigt. Vielmehr möchte man Schritt für Schritt vorgehen. Die wichtigsten Funktionen der App sind zum Start verfügbar, weitere sollen nach und nach freigeschaltet werden."/yyzz/DP/nas