Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu AfD

FRANKFURT (ODER) (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu AfD:

"Mit Blick auf das zögerliche Verhalten des großen Wahlsiegers Ulrich Siegmund in Magdeburg muss die Frage erlaubt sein: Will die AfD überhaupt regieren? Klar, mit absoluter Mehrheit würden es die Rechten schon machen. Siegmunds Skepsis gegenüber jeglicher Form von Kompromiss bleibt aber groß. Die reine Lehre ist nicht nur Ziel, sondern Dogma. Die Parteispitze um Weidel und ihren Co-Chef Tino Chrupalla ist davon wenig begeistert. Ihr Problem: Siegmund handelt nicht aus einem Egotrip heraus, seine Interessen liegen strukturell anders. Es geht ihm um seine Karriere, klar, aber auch um seinen Landesverband, der in der Partei besonders weit rechts steht. Siegmund will keinesfalls den Eindruck erwecken, ihm und seinen Leuten würde es vor allem um Posten gehen. Hört man in das sehr rechte Parteilager hinein, wird klar, dass Siegmunds Zögern genau so von ihm erwartet wird."/yyzz/DP/stw