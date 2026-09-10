Pressestimme: 'Neue Presse' zu chinesischen Autos in deutschen Werken

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu chinesischen Autos in deutschen Werken:

"China knüpfte jahrzehntelang den Zugang zu seinem Automarkt an Joint Ventures, lokale Produktion und Technologietransfer. Warum also sollte Europa chinesischen Unternehmen heute einen vollständig freien Zugang zu seinem Markt und seinen Produktionsstandorten gewähren? Das ist, zugegeben, ein politisches Argument. Rechtlich ist Deutschland an die Regeln der Welthandelsorganisation gebunden, die keine Eins-zu-eins-Kopie der chinesischen Vorschriften zulassen. Trotzdem handelt es sich im Grundsatz um einen Weg, den einzuschlagen sich lohnen könnte."/yyzz/DP/nas