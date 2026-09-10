Pressestimme: 't-online' zu Trump und die AfD

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Trump und die AfD:

"Die Antwort an Trump muss europäisch ausfallen. Der Bundeskanzler könnte gemeinsam mit Frankreich, Polen und weiteren EU-Staaten eine Erklärung initiieren: Ausländische Regierungen haben sich nicht in europäische Wahlen einzumischen und keine Parteien gezielt aufzuwerten oder zu unterstützen. Gerade mit Blick auf die kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich wird das wichtig sein. Es geht längst nicht mehr um Provokationen. Es geht auch nicht um einen womöglich amüsanten Streit zwischen einem politisch angeschlagenen Friedrich Merz und einem allmächtig wirkenden Donald Trump, der mal eben per "Truth Social"-Post eine deutsche Landtagswahl launig kommentiert. Es geht um die Zukunft der europäischen Souveränität. Die US-Regierung hat ihr den Kampf angesagt. Europa muss diesen Kampf aufnehmen."/yyzz/DP/nas

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