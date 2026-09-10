TAGESVORSCHAU: Termine am 11. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26 07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26 14:30 USA: Realeinkommen 8/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26 18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche + Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027

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