Teure Energie treibt Inflationsrate in Deutschland auf 2,9 Prozent

Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - Teure Energie hat die Inflation in Deutschland im August hochgetrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine frühere Schätzung bestätigte. Noch kräftiger zogen die Verbraucherpreise zuletzt Ende 2023 an. Im Juli war die Teuerungsrate ‌auf 2,8 Prozent geklettert von 2,3 Prozent im Juni. "Besonders deutlich hat sich die vor allem durch den Iran-Krieg verursachte Teuerung der Energie bei den Kraftstoffen gezeigt", sagte die ⁠Präsidentin des ⁠Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Von Juli auf August zogen die Preise um 0,2 Prozent an.

"Die Inflation ist zurück in Deutschland", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Diese Woche stieg der Ölpreis erstmals seit Mitte Juli wieder über die Marke von 100 Dollar je Barrel, weil Anleger wegen der Angriffe im Nahen ‌Osten eine Unterbrechung der Öllieferungen aus der Region befürchten. ‌Vor Beginn des Iran-Krieges hatte der Preis bei rund 70 Dollar gelegen. Dem Ifo-Institut zufolge werden die Verbraucherpreise im kommenden Jahr mit 3,0 Prozent stärker steigen als im laufenden mit durchschnittlich ⁠2,7 Prozent.

Energie verteuerte sich im August um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 8,3 ‌Prozent im Juli. Kraftstoffe wie Benzin kosteten ⁠27,7 Prozent und Heizöl 49,6 Prozent mehr. Strom (-5,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-2,9 Prozent) und Fernwärme wurden (-1,0 Prozent) billiger.

Nahrungsmittel kosteten bundesweit 0,1 Prozent mehr (Juli: +0,4 Prozent). Dennoch wurden einige Lebensmittel deutlich teurer, unter anderem Eier (+15,2 Prozent), frisches Gemüse (+5,2 Prozent) sowie Fisch, ‌Fischwaren und Meeresfrüchte (+4,4 Prozent). Günstiger binnen Jahresfrist ⁠waren Butter (-29,9 Prozent), frisches Obst (-5,6 Prozent) und ⁠Molkereiprodukte (-5,5 Prozent). Für Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen wurden 2,8 Prozent mehr verlangt. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten erneut um 2,4 Prozent zu.

Auch in der Euro-Zone insgesamt liegt die Inflation deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Sie könnte deshalb an diesem Donnerstag bei ihrer Sitzung in Berlin den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben - von 2,25 auf 2,50 Prozent. Das wäre der höchste Stand seit anderthalb Jahren. Die Zentralbank hatte ⁠die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben und im Juli pausiert.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)