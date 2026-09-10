Trotz schwacher Asien-Börsen: Dax stabil erwartet

Nach dem jüngsten Kursrutsch dürfte sich im Dax am Donnerstag zum Start wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart zehn Punkte höher auf 25.586 Punkte. In der laufenden Woche hatte der Dax mit im Tiefpunkt rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt.

Der hartnäckige Anstieg der Ölpreise schürt weiter Inflationssorgen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erreichte inzwischen fast wieder sein Juli-Zwischenhoch. Passend zum generellen Preisauftrieb dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöhen.

US-Börsen mit Verlusten am Mittwoch

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter verloren. Vor allem die Standardwerte litten unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,8 Prozent auf 52.381 Punkte nach, wodurch er sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli erreichte. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, US-Inflationsdaten zum Wochenschluss sowie Quartalszahlen von Oracle und Adobe positionieren sich Anleger vorsichtig.

Aktienmärkte USA am Mittwoch im Überblick

Verluste auch in Asien am frühen Donnerstag

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag weiter nachgegeben. In den USA wird eine Zinserhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Freitag liefern.

An der japanischen Börse büßte der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent ein. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab um 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 1,3 Prozent besonders schwach.

Asiatische Börsen am Donnerstagmorgen im Überblick

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.958 -0,28 Prozent Hang Seng 24.943 -1,31 Prozent CSI 300 4.548 -0,54 Prozent Kospi 7.036 -0,22 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,23 -0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,44 +0,07 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,84 +0,05 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 101,09 Dollar -0,12 Dollar WTI 96,11 Dollar +0,06 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG STARTET BILFINGER MIT 'HOLD' - ZIEL 92,50 EUR

EXANE BNP SENKT RENK AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 50 EUR

RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 63 (58) EUR - 'OUTPERFORM'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KINETIK HOLDINGS AUF 56 (51) USD - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT UNITED RENTALS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1170 (1235) USD

JPMORGAN HEBT HERC HOLDINGS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 175 (165) USD

MORGAN STANLEY STARTET COINBASE MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 250 USD

BAIRD UND PIPER SANDLER SENKEN COOPER COS AUF 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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