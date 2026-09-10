Trump erwartet Ende des Iran-Kriegs nach US-Kongresswahlen

Washington/Kairo, 10. ⁠Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Ende des Kriegs mit dem Iran nach den US-Kongresswahlen im November. Der US-Präsident warf der Regierung in Teheran vor, die Kongresswahlen beeinflussen zu wollen. "Ich denke, der Krieg wird unmittelbar nach der ‌Wahl enden, weil sie nicht länger durchhalten können", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. "Sie versuchen verzweifelt, die Wahl zu beeinflussen."

Trump drohte zudem erneut ⁠mit Militärschlägen ⁠gegen eine iranische Atomanlage, nachdem beide Seiten die schwersten Angriffe auf die Schifffahrt seit Beginn des seit sechs Monaten andauernden Konflikts verzeichnet hatten. Der Iran teilte mit, am Mittwoch zehn Schiffe nahe der Straße von Hormus angegriffen zu haben. Zuvor hatten die USA fünf iranische Öltanker versenkt.

Die ‌jüngste Eskalation ließ den Preis für die Rohölsorte ‌Brent auf über 100 Dollar pro Barrel steigen, da die Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus und das Rote Meer schwer beeinträchtigt blieben. Der Krieg und ⁠die gestiegenen Treibstoffpreise haben dazu beigetragen, dass Trumps Zustimmungswerte auf historische Tiefstände ‌fielen.

"SEHR HART TREFFEN"

Berater im Weißen Haus, ⁠darunter Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, haben Trump einem Bericht der Zeitung "Wall Street Journal" zufolge jedoch intern davor gewarnt, dass sich der Konflikt bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 ‌hinziehen könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters ⁠konnte diesen Bericht zunächst nicht unabhängig ⁠überprüfen.

Trump drohte zudem mit Angriffen auf die iranische Anlage "Pickaxe Mountain", einen stark befestigten Tunnelkomplex nahe der beschädigten Anlage zur Urananreicherung in Natans.

"Ich würde dem Iran raten, nicht leichtsinnig zu werden, denn wir werden ihn sehr hart treffen müssen", sagte Trump bei einem Auftritt auf einem Parteitag der Republikaner. Die USA und Israel hatten im Februar Luftangriffe auf den Iran geflogen, unter anderem wegen Sorgen über das dortige Atomprogramm. Teheran ⁠betont stets, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken.

(Bericht von Enas Alashray, Idrees Ali und Jana ChoukeirBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)