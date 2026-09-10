Ukraine: Viele Verletzte nach russischen Angriffen auf Kramatorsk

dpa-AFX · Uhr
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KRAMATORSK (dpa-AFX) - Durch russischen Beschuss sind in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk mindestens 16 Menschen verletzt worden. Viermal sei die frontnahe Stadt beschossen worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Einschläge hat es demnach in einem Wohngebiet und in der Nähe von Schulen gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut zur Flucht auf. Die Frontlinie ist nur etwas mehr als zwölf Kilometer von Kramatorsk entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/men

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