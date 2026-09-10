United Internet spart auch bei Internetdienstleister Ionos Stellen ein

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern legt ein Sparprogramm auf und baut Stellen ab. So soll die Zahl der Mitarbeitenden von rund 3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitstellen sinken, wofür das Unternehmen etwa 35 Millionen Euro an Sonderkosten veranschlagt, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Die diesjährige Prognose für das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von um die 530 Millionen Euro bleibe davon unberührt, hieß es von den Karlsruhern.

Ab 2027 erwartet Ionos Einsparungen bei den laufenden Kosten von bis zu 30 Millionen Euro. Die Mittel sollen gezielt investiert werden, unter anderem in die Produktentwicklung von Künstlicher Intelligenz und den Ausbau des Cloudgeschäfts. Die Ionos-Aktie bewegte sich nachbörslich kaum.

Ionos bietet vor allem das Hosting von Webseiten und Servern im Netz an sowie dazugehörige Dienstleistungen. Hauptanteilseigner ist der United-Internet-Konzern von Mitgründer Ralph Dommermuth mit knapp 64 Prozent der Aktien. Auch die United-Internet-Telekommunikationstochter 1&1 lancierte am Abend ein Umbauprogramm, das die Kosten senken soll./men/nas

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