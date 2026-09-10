VAE wollen 40 Milliarden Euro zusätzlich in Deutschland investieren

(Entfernt ⁠überflüssiges Wort in der Überschrift)

Dubai, 10. Sep (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen nach eigenen Angaben zusätzlich ‌40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Dies kündigte ihr Industrieminister Sultan ⁠Ahmed ⁠al-Dschaber am Donnerstag an. "Deutschland ist seit Jahrzehnten ein wichtiger strategischer und wirtschaftlicher Partner", sagte er. Die nun angekündigten Mittel ‌kommen demnach zu bestehenden ‌Investitionen des Golfstaates in Deutschland in Höhe von 34 Milliarden ⁠Euro hinzu. Es gehe unter anderem ‌um die Stärkung ⁠der Energieversorgung und der Lieferketten.

VAE-Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan ist zu einem ‌zweitägigen Staatsbesuch ⁠in Berlin. Ein ⁠Top-Diplomat aus den VAE hatte die Unterzeichnung von Investitions-, KI- und Energieabkommen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angekündigt.

(Bericht von Siddarth S, geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)