Vattenfall baut Batteriespeicher auf früheren AKW-Gelände Brunsbüttel

Düsseldorf, ⁠10. Sep (Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte schwedische Energiekonzern Vattenfall will auf dem Gelände des früheren Atomkraftwerks Brunsbüttel in Schleswig-Holstein einen ‌großen Batteriespeicher bauen. Mit einer Leistung von 254 Megawatt (MW) und einer Kapazität von rund ⁠1.000 ⁠Megawattstunden (MWh) zähle die Batterie zu den größten Speicherprojekten in Deutschland, teilte der Versorger am Donnerstag mit. Die Batterie und ein neues Umspannwerk, das die Batterie an das ‌Stromnetz des Netzbetreibers 50Hertz anbindet, ‌sollen bis Ende 2028 errichtet und in Betrieb genommen werden.

Der Norden und Nordosten Deutschlands ⁠ist wegen des Ausbaus der Windenergie an Land ‌und auf See als ⁠Standort für Stromspeicher und energieintensive Rechenzentren begehrt. Ende August hatte die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) angekündigt, in Mecklenburg-Vorpommern ein milliardenschweres Rechenzentrum ‌zu errichten.

Das ⁠frühere Kernkraftwerk Brunsbüttel war 1976 ⁠ans Netz gegangen und 2007 abgeschaltet worden. Nach dem Atomausstieg Deutschlands sind hierzulande alle AKW stillgelegt worden. Der Reaktor in Brunsbüttel wird derzeit abgerissen, was noch Jahre dauern wird.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)