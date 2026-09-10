Wall Street im Würgegriff! Aktuelle Risiken sind hoch.

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Die Wall Street schlittert den vierten Tag in Folge bergab. Die Renditen der US-Staatsanleihen schießen nach oben, einhergehend mit den Ölpreisen. Das Volumen der angekündigten Treasury-Rückkäufe enttäuscht einige Anleger. Gleichzeitig schürt Trumps Versprechen, bei einem republikanischen Wahlsieg jedem erwachsenen US-Bürger 5.000 US-Dollar auszuzahlen, zusätzliche Defizitsorgen. Die heutigen Erzeugerpreise und morgigen Verbraucherpreise finden viel Beachtung. Bei Apple fällt die Bilanz der Produktpräsentation überwiegend erwartungsgemäß aus. Das faltbare iPhone Duo startet bei 1.999 US-Dollar, die Pro-Modelle werden jeweils 100 US-Dollar teurer. Damit liegen die Preise am unteren Ende dessen, was manche Anleger erwartet hatten. Im KI-Sektor liefert Taiwan Semiconductor mit 53,3 Prozent Umsatzwachstum im August ein weiteres starkes Nachfragesignal. Meta erhält Rückenwind von JPMorgan. Die Bank stuft die Aktie auf „Overweight“ hoch und erhöht das Kursziel von 640 auf 820 US-Dollar, gestützt auf neue KI-Produkte und zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Oppenheimer bleibt dagegen skeptisch, ob der neue KI-Agent Muse genügend zahlende Kunden gewinnen kann. Nach Börsenschluss berichten Oracle und Adobe. Besonders bei Oracle stehen neben dem Cloud-Wachstum die Finanzierung der gewaltigen KI-Investitionen und die erwarteten Mittelabflüsse im Mittelpunkt.



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