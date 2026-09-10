WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 23. September

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SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung) 22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Macy's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin 11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin 17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26 07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26 14:30 USA: Realeinkommen 8/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26 18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche + Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26 07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26 14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon» Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen. IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26 11:00 DEU: ZEW-Index 9/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich) 14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand» 13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.) DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner USA: Salesforce, Investor Day USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26 14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 16:00 USA: Lagerbestände 7/26 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei» 10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen 13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.) 17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?» DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London 17:00 USA: Intuit, Investor Day DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung) 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Hausverkäufe 8/26 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten 10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe 12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.) 14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD) DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026» --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 7/26 15:15 USA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Frühindikator 8/26 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26 12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update 08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26 08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26 10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26 16:00 USA: Richmond-Herstellerindex SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen 19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke 12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.) DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.) DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026) ---------------------------------------------------------------------------------------

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