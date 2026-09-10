Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen um 15 Prozent gesunken

Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in Deutschland ist gesunken. Zum Jahresende 2025 bezogen rund 390.000 Menschen diese staatliche Unterstützung. Das waren 15 Prozent oder 71.400 Personen weniger als ein ‌Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die größte Gruppe der Leistungsbezieher stammte mit 64.600 Personen aus Syrien.

Den ⁠Statistikern ⁠zufolge waren 61 Prozent der Empfänger männlich und 39 Prozent weiblich. Knapp ein Drittel (31 Prozent) war minderjährig, während 62 Prozent zwischen 18 und 49 Jahre alt waren. Die häufigsten Herkunftsländer nach Syrien (17 Prozent) waren die Türkei (15 Prozent), Afghanistan (zehn Prozent) ‌und der Irak (sieben Prozent). Fast die Hälfte ‌aller Leistungsbezieher stammte aus Asien (48 Prozent), 30 Prozent aus Europa und 17 Prozent aus Afrika.

Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht unterschiedliche Leistungsstufen vor. So können ⁠Personen, die sich seit mindestens 36 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung ‌in Deutschland aufhalten, höhere Leistungen ⁠erhalten. Voraussetzung ist, dass sie die Dauer ihres Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben - etwa durch die Vernichtung von Ausweisdokumenten. Diese Leistungen orientieren sich dann am Sozialgesetzbuch.

Fünf ‌Prozent der Leistungsberechtigten kamen aus ⁠der Ukraine, die vor viereinhalb ⁠Jahren von Russland überfallen wurde. Hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine erhalten nach ihrer Registrierung jedoch in der Regel Bürgergeld oder Sozialhilfe und beziehen damit keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Neben den Regelleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs gibt es besondere Leistungen, etwa bei Krankheit oder Schwangerschaft. Die Zahl der Empfänger von besonderen Leistungen sank hierzulande ebenfalls um ⁠15 Prozent auf rund 214.800.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)