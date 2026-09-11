10-jährige Rendite USA - Wichtige Hürde genommen

„Extrem kritisch: Diese Marken müssen Sie kennen!“ So lautete unsere Überschrift zu unserer letzten Einschätzung der charttechnischen Perspektiven der 10-jährigen Rendite USA (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. September). Zur Erinnerung: Seit Ende 2023 bewegt sich das Zinsbarometer zwischen 3,60 % auf der Unterseite und 4,80 % auf der Oberseite seitwärts. Im Wochenbereich liegt zudem seit Beginn des Jahres 2025 ein „rounding bottom“ mit der identischen Nackenlinie bei 4,80 % vor (siehe Chart). Diesen entscheidenden Deckel hat die „10-jährige“ jetzt gelüftet, sodass ein doppelter Ausbruch vorliegt und zwei unterschiedliche Kursmuster eine Fortsetzung des jüngsten Zinsanstiegs nahelegen. Während sich aus der im Chart eingezeichneten Untertassenformation ein Kursziel von 5,80 % ergibt, lässt die Auflösung der großen Schiebezone perspektivisch sogar auf einen Folgeanstieg bis in den Bereich von 6 % schließen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich deshalb auf ein neues Bewegungshoch oberhalb des Jahreshochs von 2023 bei 5,02 % vorbereiten. Seit 1993 hat die 10-jährige Rendite USA in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Entsprechend würde ein neues Mehrjahreshoch für eine weitere Trendbestätigung sorgen.

10-jährige Rendite USA (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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