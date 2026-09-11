Agrar-Erzeugerpreise fallen erneut kräftig - vor allem für Kartoffeln und Milch

Berlin, 11. ⁠Sep (Reuters) - Der Preisverfall für die deutsche Landwirtschaft hat sich im Juli fortgesetzt. Die Erzeugerpreise für Agrar-Produkte sanken um 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Mai und Juni hatte ‌es mit minus 13,9 Prozent die stärksten Rückgänge seit mehr als elf Jahren gegeben. Von Juni auf Juli zogen die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise ⁠dagegen um ⁠0,5 Prozent an.

Die Entwicklung auf Produzentenebene kommt meist verzögert über die allgemeine Inflation auch bei den Endverbrauchern an. Die Verbraucherpreise insgesamt lagen im August vor allem wegen höherer Energiepreise um 2,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Lebensmittel verteuerten sich mit 0,1 Prozent aber kaum. Das könnte sich ‌aber Experten zufolge künftig ändern. "Energie steckt in ‌Dünger, Treibstoff, Verarbeitung und Transport, und diese Kosten erreichen die Ladenkassen erst mit erheblicher Verzögerung", sagte Ökonomin Lena Dräger vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Sie ⁠verwies zudem auf Ernteschäden durch die diesjährige Sommerhitze.

Besonders deutlich fielen im Juli ‌die Preise für Kartoffeln: Sie gaben ⁠um 45,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Tafeläpfel verbilligten sich um 42,0 Prozent ähnlich stark, während Erdbeeren 2,9 Prozent weniger kosteten.

Teurer wurde dagegen Gemüse, das sich binnen Jahresfrist um 10,4 ‌Prozent verteuerte. Insbesondere Eissalat (+60,8 Prozent), ⁠Gurken (+48,9 Prozent) und Tomaten (+10,6 Prozent) wurden ⁠teurer. Preissenkungen gab es hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Spargel zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 16,8 Prozent beziehungsweise 2,0 Prozent verbilligten.

Auf Erzeugerebene sanken zudem die Preise für Tiere, die um 16,6 Prozent nachgaben. Maßgeblich dafür war der Preisrückgang bei Schlachtschweinen um 25,7 Prozent, auch bei Rindern sanken die Preise um 13,4 Prozent. Geflügel kostete 2,1 Prozent weniger. Einen Preisverfall gab es zudem bei ⁠Milch (-24,8 Prozent), während Eier 9,2 Prozent mehr kosteten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)