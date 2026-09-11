AKTIE IM FOKUS: Puma weiter auf Talfahrt - Vertriebsvorstand geht

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma gehören am Freitagvormittag mit minus 2,5 Prozent zu den größten Verlierern im MDax . Sie setzten damit ihre Talfahrt fort und markierten den tiefsten Stand seit Ende März.

Der für das Monatsende angekündigte Weggang des Vertriebsvorstands Matthias Bäumer aus persönlichen Gründen erschwere die "Rettungsmission" für Konzernchef Arthur Höld, zumal einem Bericht zufolge der Wunschkandidat für die Leitung des Europageschäfts doch nicht komme, hieß es aus dem Markt. Bäumer war dem Unternehmen zufolge fast 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Puma tätig./gl/stk

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