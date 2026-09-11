AKTIE IM FOKUS: Skepsis von Morgan Stanley drückt Novo Nordisk auf Juni-Niveau

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die skeptische Einstufung von Morgan Stanley hat die Aktien von Novo Nordisk am Freitag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Dort verloren die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate gut 2,5 Prozent auf rund 279 Kronen.

Morgan-Stanley-Experte Thibault Boutherin hatte sie beim unveränderten Kursziel von 250 Kronen auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Novo-Aktie spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb er. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo erziele immerhin 2026 Dreiviertel seiner Umsätze mit dem Wirkstoff. Die gut laufende Abnehmpille werde den Gegenwind für die Dänen nicht gänzlich kompensieren können.

Ihre Chancen dürften auf dem Kapitalmarkttag am 21. September im Fokus stehen, so Boutherin weiter. Zudem sieht er die allgemeinen Geschäftsprioritäten als Thema. Nennenswerte Impulse für die Anlagestory erwartet er allerdings nicht. Auch nach der Kapitalmarktveranstaltung sieht er kaum Trigger am Horizont, es sei denn es gäbe eine größere Übernahme./ag/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Morgan Stanley
Novo Nordisk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen