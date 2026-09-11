Amprion-Chef: Drohnenabschüsse nicht Aufgabe der Netzbetreiber

Düsseldorf, 11. ⁠Sep (Reuters) - Amprion-Chef Christoph Müller hat sich dagegen ausgesprochen, Übertragungsnetzbetreibern den Abschuss von Drohnen zu erlauben. "Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bewaffnet um unsere Anlagen herumlaufen", ‌sagte der Manager in einem am Freitag veröffentlichten Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er habe da grundsätzliche Bedenken, schon beginnend ⁠mit ⁠der Arbeitssicherheit. Abschießen höre sich einfach an, aber es sei ein großes Risiko. "Unsere Anlagen würden sehr empfindlich reagieren, wenn plötzlich Teile abgeschossener Drohnen vom Himmel auf sie herunterfielen." Drohnenabwehr sei nicht die Aufgabe von Netzbetreibern. "Das fällt aus meiner ‌Sicht unter das Gewaltmonopol des Staates."

In ‌den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Sabotage-Angriffe auf Infrastrukturanlagen in Deutschland gegeben, darunter auch auf Umspannwerke von Amprion. Dies hat ⁠Sorgen verstärkt, dass Stromnetze, Kraftwerke oder Chemie-Anlagen Ziele von Drohnen ‌werden könnten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ⁠will deshalb den Betreibern der kritischen Infrastruktur die Abwehr von Drohnen erlauben. Dafür müssen aber noch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden.

Müller fordert allerdings, die Möglichkeiten für ‌eine Videoüberwachung auszuweiten. "Ich finde ⁠es grotesk, dass ich den ⁠Zaun von einem Umspannwerk nur von der Innenseite bewachen darf." Er wünsche sich, dass 20 bis 50 Meter im Umfeld solcher kritischen Anlagen eine Videoüberwachung erlaubt werde. "Wenn es da Sorgen gibt mit Blick auf den Datenschutz, dann würde ich sagen: Bitte gehen Sie woanders spazieren, der Wald ist doch groß genug."

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)