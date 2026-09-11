ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für BP auf 700 Pence - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Wasserstoff
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 660 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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