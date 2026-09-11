ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Entscheidend sei Disziplin im Großhandelsgeschäft, um den Boden für ein wohl gutes Jahr 2027 zu bereiten./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

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