ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma SE auf 23 Euro - 'Sector Perform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

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