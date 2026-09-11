APA ots news: Nationalbank: Verbesserter Konjunkturausblick für 2027 -...

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

APA ots news: Nationalbank: Verbesserter Konjunkturausblick für 2027 - Inflation auf Euroraum-Niveau

Interimsprognose der OeNB für Österreich 2026 bis 2028 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert  
ihre aktuelle 
Interimsprognose für die österreichische Wirtschaft für die Jahre 
2026 bis 2028: Trotz des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten und der 
Dürre in diesem Sommer haben sich die Konjunkturaussichten für das 
zweite Halbjahr 2026 verbessert. Für die Jahre 2026 bis 2028 erwarten 
die Ökonom:innen der Nationalbank ein BIP-Wachstum von 0,5 %, 1,3 % 
und 1,2 %. Die Inflationsprognose liegt nun bei 3 % für 2026. 2027 
sinkt die prognostizierte Inflation auf 2,3 % und 2028 auf 2,2 %. 

Zwtl.: Verbesserte Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr 2026 

Die Wachstumsprognose für 2026 liegt auf einem ähnlichen Niveau 
wie im Juni prognostiziert. Grund für die leichte Abwärtsrevision (- 
0,1 Prozentpunkte) im Vergleich zur Juni-Prognose ist die inzwischen 
schwächer ausgewiesene Wirtschaftsentwicklung in der ersten 
Jahreshälfte 2026. Für das zweite Halbjahr sind die Aussichten 
hingegen besser: Der Welthandel entwickelte sich stärker als 
erwartet, wovon auch die österreichische Exportwirtschaft profitieren 
dürfte. Gleichzeitig haben sich Auftragslage und Stimmung in der 
heimischen Industrie verbessert. Der OeNB-Konjunkturindikator 
signalisiert für das dritte und vierte Quartal 2026 eine leichte 
Belebung der heimischen Wirtschaft. Die verbesserten 
Konjunkturaussichten ab dem zweiten Halbjahr werden vor allem im 
kommenden Jahr sichtbar: Für 2027 hebt die OeNB ihre 
Wachstumsprognose gegenüber Juni um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 % an. 

"Trotz der Verwerfungen durch den Krieg im Nahen und Mittleren 
Osten haben sich die Auftragslage und die Stimmung in der 
österreichischen Industrie seit Juni verbessert. Die Dürre in diesem 
Sommer hat große Schäden hinterlassen, die Auswirkungen dürften das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum im Jahr 2026 um 0,1 Prozentpunkte 
dämpfen. In Summe überwiegen damit auch angesichts der schwierigen 
Rahmenbedingungen die positiven Signale für die österreichische 
Wirtschaftsentwicklung", so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Für das 
Jahr 2028 bleibt die BIP-Prognose unverändert bei 1,2 %. Auch für den 
Arbeitsmarkt gibt es vorsichtig positive Nachrichten: Die erwartete 
Arbeitslosenquote gemäß AMS dürfte 2026 bei 7,5 % liegen und in den 
beiden Folgejahren auf 7,3 % bzw. auf 7,1 % sinken. 

Zwtl.: HVPI-Inflation über gesamten Prognosezeitraum nahe dem 
Euroraum-Durchschnitt 

Die OeNB erwartet für 2026 eine Inflation in der Höhe von 3,0 %, 
die 2027 auf 2,3 % und 2028 auf 2,2 % zurückgehen dürfte. Maßgeblich 
dafür ist insbesondere die Abschwächung der Effekte des 
Energiepreisschocks in Folge des Krieges im Nahen und Mittleren Osten 
ab dem zweiten Quartal 2027 - durch Auslaufen des Basiseffekts - 
wodurch die Energieinflation von 6,5 % im Jahr 2026 auf 1,0 % im Jahr 
2027 sinken dürfte. "Der Inflationsabstand Österreichs zum Euroraum 
verringert sich unserer Prognose zufolge deutlich. Während die 
österreichische Inflation 2025 nach dem Ende der Strompreisbremse 
noch um 1,4 Prozentpunkte über dem Euroraum-Durchschnitt lag, betrug 
der Abstand in den ersten acht Monaten 2026 durchschnittlich nur noch 
0,3 Prozentpunkte. Damit liegt er unter dem langjährigen Durchschnitt 
vor der Corona-Pandemie. Für die kommenden Jahre erwarten wir laut 
Prognose, dass sich die heimische Inflation weitgehend im Gleichklang 
mit jener des Euroraums entwickeln wird. Angesichts der weiterhin 
bestehenden Risiken ist bei der Inflationsentwicklung und deren 
nationalen Treibern aber immer noch Wachsamkeit geboten", so Kocher. 

Die Nahrungsmittelinflation bleibt trotz der Dürre in diesem 
Sommer vorerst niedrig. Dazu hat auch die im Juli 2026 eingeführte 
Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Nahrungsmittel einen messbaren 
Beitrag geleistet, die laut OeNB-Analysen seit Beginn und auch 
weiterhin nahezu vollständig an die Konsument:innen weitergegeben 
wird. Zwar dürfte die Dürre bei einzelnen Produkten zusätzlichen 
Preisdruck verursachen, der inflationsdämpfende Effekt der 
Steuermaßnahme überwiegt jedoch zunächst noch. 

Zwtl.: Szenarien verdeutlichen hohe Prognoseunsicherheit aufgrund 
geopolitischer Risiken 

Um die erhöhte Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt im 
Nahen und Mittleren Osten abzubilden, wurde die Prognose durch 
alternative Szenarien ergänzt. Dabei wurden die Auswirkungen 
unterschiedlich starker Schocks bei Energie-, Rohstoff- und 
Nahrungsmittelpreisen auf Inflation und Konjunktur bis Ende 2028 
berechnet. Im ungünstigsten Szenario liegen die Erdölpreise um 75 %, 
die Gaspreise um 100 % und die Nahrungsmittelpreise um 20 % über dem 
Basisszenario. Selbst in diesem Fall würde die österreichische 
Wirtschaft nicht in eine Rezession rutschen, aber das BIP-Wachstum 
2027 würde noch bei 0,3 % liegen. Die Inflation würde hingegen auf 
5,6 % ansteigen. Im günstigsten berechneten Szenario liegen die 
unterstellten Erdölpreise im Mittel um 15 % und die Gaspreise um 20 % 
niedriger als im Hauptszenario der Prognose angenommen. In diesem 
Szenario fällt die Inflation 2027 mit 1,7 % um 0,6 Prozentpunkte 
niedriger aus und das BIP-Wachstum würde um 0,1 Prozentpunkte höher 
liegen. 

Hinweis: Pro Jahr veröffentlicht die OeNB vier Prognosen: Jeweils 
im Juni und Dezember erstellt die OeNB detaillierte 
gesamtwirtschaftliche Prognosen, jeweils im März und September 
Interimsprognosen, die im Wesentlichen ein technisches Update 
darstellen. Im März, Juni und September werden neben dem aktuellen 
Jahr die kommenden zwei Jahre prognostiziert. Im Dezember wird ein 
zusätzliches Jahr prognostiziert. Die gesamtwirtschaftliche und die 
Interimsprognose unterscheiden sich im Umfang der prognostizierten 
Kennziffern. 

Die Interimsprognose steht als PDF auf der Website der OeNB zum 
Download zur Verfügung. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 
    
   Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 
   Leitung Kommunikation | Pressesprecherin 
   Mag.a Viktoria Antrey 
   Telefon: (+43-1) 330 35 45 82 
   viktoria.antrey@hilfsgemeinschaft.at 
   www.hilfsgemeinschaft.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0024    2026-09-11/09:34
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen