APA ots news: UNIQA macht Sonderklasseversicherung flexibler

Neue Tarifserie ermöglicht individuelle Anpassungen an unterschiedliche Lebensphasen Wien (APA-ots) - - Von Sonderklasse Start bis Premium: abgestufte Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse - Up- und Downgrades ohne neuerliche Gesundheitsprüfung möglich - Krankenhausschutz kann an veränderte Lebenssituationen angepasst werden Private Gesundheitsvorsorge gewinnt für viele Menschen an Bedeutung, vier von zehn Österreicher:innen haben bereits eine private Zusatzversicherung. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an den Versicherungsschutz im Laufe des Lebens: Berufseinstieg, Familiengründung oder der Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. Mit der neuen Sonderklasse-Tariflandschaft bietet UNIQA als führende private Gesundheitsversicherung ein flexibles Versicherungskonzept, das sich an diese Veränderungen anpassen lässt. " Die Frage ist nicht, ob sich das Leben verändert, sondern wann. Wer heute allein lebt, gründet vielleicht morgen eine Familie, andere möchten ihren Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre ausbauen. Mit unserer neuen Sonderklasseversicherung können Kundinnen und Kunden auf solche Veränderungen reagieren, ohne wieder bei null anfangen zu müssen ", sagt Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG . Krankenhausschutz für unterschiedliche Lebensphasen Die neue Sonderklasseversicherung von UNIQA richtet sich an Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen: von jungen Erwachsenen, die beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen und früh vorsorgen möchten (für 20-Jährige ab rund 30 Euro pro Monat), über Menschen, bei denen die Familiengründung in den Mittelpunkt rückt und die Anforderungen an die Gesundheitsvorsorge steigen, bis hin zu jenen, die mitten im Leben stehen und Wert auf einen umfassenden Krankenhausschutz legen. Wer früh vorsorgt, schafft zudem eine wichtige Grundlage für die Zukunft: Da private Krankenversicherungen gesetzlich verpflichtet sind, bei Vertragsabschluss den Gesundheitszustand zu prüfen, profitieren junge Menschen häufig von günstigeren Prämien und sichern sich diese Einstufung langfristig. Dank des flexiblen Umstiegsrechts kann der Versicherungsschutz später an veränderte Bedürfnisse angepasst werden, ohne erneut eine Gesundheitsprüfung absolvieren zu müssen. Besonders schnell und einfach ist der Abschluss bei den Tarifen Sonderklasse nach Unfall und Sonderklasse Start: Diese sind für Einzelpersonen auch direkt online abschließbar - ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung, es müssen nur einige Gesundheitsfragen beantwortet werden. Abgestufter Krankenhausschutz von Start bis Premium Die neuen Sonderklasse-Tarife reichen von Start bis Premium. Während Start Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei definierten schweren Erkrankungen absichert, bieten Optimal und Optimal Plus Schutz für alle medizinisch notwendigen Krankenhausaufenthalte mit Selbstbehalt. Premium deckt diese ohne Selbstbehalt ab. Unverändert bestehen bleibt die Sonderklasse nach Unfall, die ausschließlich Krankenhausaufenthalte infolge eines Unfalls absichert. Je nach gewähltem Tarif profitieren Versicherte von weiteren Leistungen. Dazu zählen unter anderem Transportkosten ins Krankenhaus, Kinderbegleitkosten, Krankenhaus-Tagegeld bei Aufenthalt in der allgemeinen Gebührenklasse, ärztliche Zweitmeinungen, Zuschüsse zum Familienzimmer sowie Leistungen wie dem VitalCheck - einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung - oder die stationäre Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt. Flexibles Umstiegsrecht als zentraler Vorteil Ein wesentlicher Vorteil der neuen Sonderklasse-Tarifserie ist das flexible Umstiegsrecht. Versicherte können ihren Schutz in festgelegten Intervallen anpassen und dabei sowohl in leistungsstärkere als auch in günstigere Tarifvarianten wechseln. Dieser Wechsel erfolgt ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne neue Wartezeiten. Damit muss die Entscheidung für eine bestimmte Tarifstufe nicht für immer dieselbe bleiben. Kund:innen können mit einem passenden Schutz starten und später reagieren, wenn sich ihre Lebenssituation, ihre Bedürfnisse oder ihre finanziellen Möglichkeiten verändern. Alle verfügbaren Tarife im Überblick - Sonderklasse nach Unfall: Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt. - Sonderklasse Start: Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei definierten schweren Erkrankungen ab. - Sonderklasse Optimal und Optimal Plus: Bieten Schutz für medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte. - Sonderklasse Premium: Bietet Schutz für medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte ohne Selbstbehalt. Die wichtigsten Key Facts zusammengefasst: - UNIQA führt eine neue, flexiblere Sonderklasseversicherung ein. Die Sonderklasse nach Unfall bleibt weiterhin im Angebot. - Die neuen Tarife reichen von Sonderklasse Start bis Sonderklasse Premium und bieten abgestufte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. - Versicherte können ihren Krankenhausschutz später an veränderte Lebenssituationen anpassen. - Up- und Downgrades sind ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne neue Wartezeiten möglich. - Die neue Tarifstruktur richtet sich an unterschiedliche Lebensphasen - von Berufseinstieg über Familiengründung bis hin zum Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren. - Je nach Tarif umfasst die Versicherung Krankenhausleistungen, umfassende Vorsorgelösungen sowie familienfreundliche Zusatzleistungen, wie die Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt und Zuschüsse zum Familienzimmer. - Einzelpersonen können die Tarife Sonderklasse nach Unfall und Sonderklasse Start ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung direkt online abschließen. Hier finden Sie weitere Informationen zur privaten Krankenversicherung im Spital . UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE ). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Mag. Natascha A. Smole Telefon: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0078 2026-09-11/11:49