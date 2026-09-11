APA ots news: UNIQA macht Sonderklasseversicherung flexibler

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    Neue Tarifserie ermöglicht individuelle Anpassungen an  
unterschiedliche Lebensphasen 

Wien (APA-ots) - - Von Sonderklasse Start bis Premium: abgestufte  
Tarife für 
unterschiedliche Bedürfnisse 

- Up- und Downgrades ohne neuerliche Gesundheitsprüfung möglich 

- Krankenhausschutz kann an veränderte Lebenssituationen angepasst 
werden 

Private Gesundheitsvorsorge gewinnt für viele Menschen an Bedeutung, 
vier von zehn Österreicher:innen haben bereits eine private 
Zusatzversicherung. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an 
den Versicherungsschutz im Laufe des Lebens: Berufseinstieg, 
Familiengründung oder der Wunsch nach einem umfassenderen 
Gesundheitsschutz in späteren Jahren bringen unterschiedliche 
Bedürfnisse mit sich. Mit der neuen Sonderklasse-Tariflandschaft 
bietet UNIQA als führende private Gesundheitsversicherung ein 
flexibles Versicherungskonzept, das sich an diese Veränderungen 
anpassen lässt. 

" Die Frage ist nicht, ob sich das Leben verändert, sondern wann. 
Wer heute allein lebt, gründet vielleicht morgen eine Familie, andere 
möchten ihren Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre ausbauen. Mit 
unserer neuen Sonderklasseversicherung können Kundinnen und Kunden 
auf solche Veränderungen reagieren, ohne wieder bei null anfangen zu 
müssen ", sagt Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der 
UNIQA Insurance Group AG . 

Krankenhausschutz für unterschiedliche Lebensphasen 

Die neue Sonderklasseversicherung von UNIQA richtet sich an 
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen: von jungen Erwachsenen, 
die beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen und früh vorsorgen möchten 
(für 20-Jährige ab rund 30 Euro pro Monat), über Menschen, bei denen 
die Familiengründung in den Mittelpunkt rückt und die Anforderungen 
an die Gesundheitsvorsorge steigen, bis hin zu jenen, die mitten im 
Leben stehen und Wert auf einen umfassenden Krankenhausschutz legen. 
Wer früh vorsorgt, schafft zudem eine wichtige Grundlage für die 
Zukunft: Da private Krankenversicherungen gesetzlich verpflichtet 
sind, bei Vertragsabschluss den Gesundheitszustand zu prüfen, 
profitieren junge Menschen häufig von günstigeren Prämien und sichern 
sich diese Einstufung langfristig. Dank des flexiblen Umstiegsrechts 
kann der Versicherungsschutz später an veränderte Bedürfnisse 
angepasst werden, ohne erneut eine Gesundheitsprüfung absolvieren zu 
müssen. 

Besonders schnell und einfach ist der Abschluss bei den Tarifen 
Sonderklasse nach Unfall und Sonderklasse Start: Diese sind für 
Einzelpersonen auch direkt online abschließbar - ohne umfangreiche 
Gesundheitsprüfung, es müssen nur einige Gesundheitsfragen 
beantwortet werden. 

Abgestufter Krankenhausschutz von Start bis Premium 

Die neuen Sonderklasse-Tarife reichen von Start bis Premium. 
Während Start Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei 
definierten schweren Erkrankungen absichert, bieten Optimal und 
Optimal Plus Schutz für alle medizinisch notwendigen 
Krankenhausaufenthalte mit Selbstbehalt. Premium deckt diese ohne 
Selbstbehalt ab. 

Unverändert bestehen bleibt die Sonderklasse nach Unfall, die 
ausschließlich Krankenhausaufenthalte infolge eines Unfalls 
absichert. 

Je nach gewähltem Tarif profitieren Versicherte von weiteren 
Leistungen. Dazu zählen unter anderem Transportkosten ins 
Krankenhaus, Kinderbegleitkosten, Krankenhaus-Tagegeld bei Aufenthalt 
in der allgemeinen Gebührenklasse, ärztliche Zweitmeinungen, 
Zuschüsse zum Familienzimmer sowie Leistungen wie dem VitalCheck - 
einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung - oder die stationäre 
Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt. 

Flexibles Umstiegsrecht als zentraler Vorteil 

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Sonderklasse-Tarifserie ist 
das flexible Umstiegsrecht. Versicherte können ihren Schutz in 
festgelegten Intervallen anpassen und dabei sowohl in 
leistungsstärkere als auch in günstigere Tarifvarianten wechseln. 
Dieser Wechsel erfolgt ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne 
neue Wartezeiten. 

Damit muss die Entscheidung für eine bestimmte Tarifstufe nicht 
für immer dieselbe bleiben. Kund:innen können mit einem passenden 
Schutz starten und später reagieren, wenn sich ihre Lebenssituation, 
ihre Bedürfnisse oder ihre finanziellen Möglichkeiten verändern. 

Alle verfügbaren Tarife im Überblick 

- Sonderklasse nach Unfall: Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten 
infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt. 

- Sonderklasse Start: Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen 
und bei definierten schweren Erkrankungen ab. 

- Sonderklasse Optimal und Optimal Plus: Bieten Schutz für 
medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich 
insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte. 

- Sonderklasse Premium: Bietet Schutz für medizinisch notwendige 
Krankenhausaufenthalte ohne Selbstbehalt. 

Die wichtigsten Key Facts zusammengefasst: 

- UNIQA führt eine neue, flexiblere Sonderklasseversicherung ein. Die 
Sonderklasse nach Unfall bleibt weiterhin im Angebot. 

- Die neuen Tarife reichen von Sonderklasse Start bis Sonderklasse 
Premium und bieten abgestufte Lösungen für unterschiedliche 
Bedürfnisse. 

- Versicherte können ihren Krankenhausschutz später an veränderte 
Lebenssituationen anpassen. 

- Up- und Downgrades sind ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne 
neue Wartezeiten möglich. 

- Die neue Tarifstruktur richtet sich an unterschiedliche 
Lebensphasen - von Berufseinstieg über Familiengründung bis hin zum 
Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren. 

- Je nach Tarif umfasst die Versicherung Krankenhausleistungen, 
umfassende Vorsorgelösungen sowie familienfreundliche 
Zusatzleistungen, wie die Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt 
und Zuschüsse zum Familienzimmer. 

- Einzelpersonen können die Tarife Sonderklasse nach Unfall und 
Sonderklasse Start ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung direkt 
online abschließen. 

Hier finden Sie weitere Informationen zur privaten 
Krankenversicherung im Spital . 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE 
). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0078    2026-09-11/11:49
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