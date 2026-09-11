Autozulieferer Forvia Hella verliert Finanzchef - Nachfolge noch nicht klar
dpa-AFX · Uhr
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella verliert seinen Finanzchef Philippe Vienney. Der 60-jährige Franzose will seinen Ende Februar 2027 auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern, wie die Lippstädter am Freitag mitteilten. Die Nachfolge des Postens in der Geschäftsführung ist noch nicht klar, darüber solle aber zeitnah informiert werden, hieß es vom MDax -Konzern. Vienney war seit März 2024 verantwortlich für das Ressort. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia./men/jha/
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