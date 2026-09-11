Bas sagt Vertrauensschutz bei Rente nach 45 Versicherungsjahren zu

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Berlin, 11. ⁠Sep (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hält an der geplanten Rentenreform fest, sagt für die Abschaffung des vorgezogenen Renteneintritts nach 45 Versicherungsjahren aber Übergangsregeln zu. Die Koalition müsse ‌in dieser Wahlperiode die Rentenreform umsetzen, sagte Bas am Freitag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. "Alles andere kommt ⁠uns ⁠teuer zu stehen, führt zu Rentenkürzungen und zu massiv steigenden Beiträgen."

Mit Blick auf die Debatte um die Rente nach 45 Versicherungsjahren versprach Bas Übergangsregeln. "Es wird einen Vertrauensschutz geben, darauf können sich alle verlassen", ‌sagte die SPD-Co-Chefin. Bas warb ‌zudem für Instrumente, um den Arbeitsplatzabbau von Unternehmen im wirtschaftlichen Umbau abzufedern. Die Koalition werde sich darüber unterhalten ⁠müssen, "dass wir in Unternehmen, die unter Druck stehen, auch ‌einen sozialverträglichen Abbau der Arbeitsplätze ⁠hinbekommen".

Bas spielte damit offenkundig auf die Debatte über die Altersteilzeit an. Die Rentenkommission hatte die Abschaffung des Blockmodells vorgeschlagen. Dabei wird die ‌verbleibende Beschäftigungszeit in zwei ⁠gleich lange Phasen geteilt. In ⁠der ersten arbeitet der Beschäftigte weiter in vollem Umfang, in der zweiten wird er vollständig von der Arbeit freigestellt. Wirtschaftsverbände wollen aber daran festhalten, da das Modell keinen Anreiz zur Frühverrentung setze, sondern ein wichtiges Instrument für eine sozialverträgliche Transformation sei.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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