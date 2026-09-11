Bericht: Trump lehnt saudiarabische Bitte um Angriffe auf Huthis ab

11. Sep (Reuters) - ⁠Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge vergeblich zu Militärschlägen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen gedrängt. Der Kronprinz habe Trump am Donnerstag zweimal angerufen und zu den Angriffen auf die vom Iran unterstützte ‌Miliz aufgefordert, berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter am Freitag. Trump habe die Bitte jedoch abgelehnt. Die US-Regierung beabsichtige derzeit nicht, ⁠direkt militärisch ⁠gegen die Huthis vorzugehen und wolle sich auf den Konflikt mit dem Iran konzentrieren. Eine Stellungnahme der USA und Saudi-Arabiens lag zunächst nicht vor.

Die USA sind dem Axios-Bericht zufolge zwar besorgt über den wieder eskalierenden Konflikt im Jemen und weiteten ihre Unterstützung für Saudi-Arabien aus. Sie wollten jedoch ‌eine direkte militärische Beteiligung vermeiden. US-Vertreter hätten Saudi-Arabien ‌in den vergangenen Wochen signalisiert, dass Präsident Trump den Fokus auf den Iran und die Sicherung der Straße von Hormus richten und die Eröffnung einer weiteren militärischen ⁠Front vermeiden wolle.

Die Huthi-Rebellen sind im seit Jahren andauernden Bürgerkrieg im Jemen, in ‌dem Saudi-Arabien die international anerkannte Regierung ⁠unterstützt, wieder auf dem Vormarsch. Sie nahmen die Hafenstadt Mokka ein und weiteten damit ihren Einfluss auf die Meerenge Bab al-Mandab aus, die als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt gilt. Für Saudi-Arabien ‌ist der Seeweg als alternative Route ⁠für den Öl-Export durch das Rote ⁠Meer besonders wichtig, da die Straße von Hormus wegen des Kriegs zwischen den USA und dem Iran weitgehend blockiert ist.

Die Huthis hatten sich im März aufseiten des Iran in den Krieg eingeschaltet und im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt. Zudem eskalierten zuletzt auch die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den Huthis wieder. Saudi-Arabien löste am Donnerstag in der südwestlichen Stadt Chamis Muschait wegen Angriffen der Miliz mehrmals Luftalarm aus.

(Bericht von Bipasha ⁠Dey, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)