Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze

Acht Wochen, 100.000 Euro Spielgeld und eine wichtige Regel: maximal 20 Prozent in gehebelte Produkte. In diesem Video zeige ich dir mein komplettes Depot im Börsenspiel Trader 2026 der Société Générale, Position für Position, mit der Begründung dahinter.

Der rote Faden ist einfach. Tech und Energie sind die stärksten Sektoren des Jahres. Innerhalb von Tech gilt momentan eine klare Rangfolge: Software ist der Nachzügler, Halbleiter sind stärker, Memory ist noch einmal stärker.

Beim Thema Energie habe ich allerdings ein Problem: Bei 96 US-Dollar WTI und 100 US-Dollar Brent kann ein schneller Ölpreisrückgang den gesamten Sektor kippen. Meine Lösung dafür siehst du im Depot.

Ich erkläre außerdem, warum ich in einem Wettbewerb über acht Wochen bewusst NICHT diversifiziere, wie ich die Hebelquote steuere, und woran ich merken würde, dass meine These falsch ist.