Brasiliens Justiz ermittelt gegen Präsidentschaftskandidat Flavio Bolsonaro

Brasilia/Sao Paulo, ⁠11. Sep (Reuters) - Der Oberste Gerichtshof Brasiliens ermittelt gegen den Senator und Präsidentschaftskandidaten Flavio Bolsonaro wegen des Verdachts der Korruption und Geldwäsche. Die Ermittlungen wurden im Juli im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung zum Zusammenbruch der Banco Master eingeleitet, wie aus einem am Freitag freigegebenen ‌Gerichtsdokument hervorgeht. Flavio Bolsonaro, der älteste Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, ist der aussichtsreichste rechte Herausforderer des linksgerichteten Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva bei der ⁠Wahl im ⁠kommenden Monat.

Richter Andre Mendonca leitete das Verfahren auf Antrag der Bundespolizei ein. Die Ermittler verweisen auf Spenden des ehemaligen Chefs der Banco Master, Daniel Vorcaro, für einen Film über Flavio Bolsonaros Vater. Der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Edson Fachin, hatte am Donnerstag die Freigabe tausender Seiten aus den Ermittlungsakten zu einem mutmaßlichen Milliardenbetrug bei ‌dem Finanzinstitut angeordnet. In den Skandal sind Beamte der ‌Zentralbank, Politiker und auch Mitglieder des Obersten Gerichtshofs verwickelt. Richter Mendonca kam der Anordnung zur Offenlegung umgehend nach, wie aus einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Gerichtsentscheidung hervorgeht.

Die Enthüllungen stürzen die ⁠brasilianischen Institutionen wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in eine tiefe Krise. Zudem schwelt im ‌Obersten Gerichtshof ein beispielloser Streit zwischen den ⁠Richtern Mendonca und Alexandre de Moraes. Mendonca hatte Dokumente veröffentlicht, die auf Kontakte zwischen dem Banker Vorcaro und Moraes hindeuten. Moraes wird vorgeworfen, als Berater des Bankers agiert zu haben, was er jedoch zurückweist. Er bezichtigt Mendonca ‌des Amtsmissbrauchs. Fachin setzte für den 15. ⁠September eine Sitzung des zehnköpfigen Richterkollegiums ⁠an, um über die Vorwürfe zu beraten.

Unterstützer Bolsonaros versuchen, Amtsinhaber Lula mit dem umstrittenen Richter Moraes in Verbindung zu bringen. Moraes hatte in der Vergangenheit Ermittlungen gegen Jair Bolsonaro wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs im Jahr 2023 vorangetrieben. Lula sprach sich vor der Gerichtsentscheidung für vollständige Transparenz aus. "Ich bin dafür, alles offenzulegen", sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender SBT. "Sobald Anschuldigungen erhoben werden, die die Justiz oder die Politik betreffen, sollten diese öffentlich gemacht werden, damit jeder weiß, was ⁠vor sich geht."

(Bericht von Ricardo Brito und Lisandra Paraguassu in Brasilia, Luciana Magalhaes in Sao PauloBearbeitet von Gabriel Araujo und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)