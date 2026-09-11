CRB TR Index - Auf Allzeithoch!
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Auf Allzeithoch!
Aufgrund mehrerer markanter Ausbrüche hatten wir den Rohstoffsektor im Jahresverlauf mehrfach konstruktiv begleitet (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 2. Februar bzw. 13. Mai). Da sich diese voll bewährt haben, ist es Zeit für ein Update der charttechnischen Perspektiven des CRB TR Index. Mit 544 Punkten konnte das Rohstoffbarometer zuletzt erneut ein neues Allzeithoch verbuchen. Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2020 wird also zum wiederholten Mal bestätigt. Zuvor hielt der CRB im Bereich des alten Rekordlevels aus dem Jahr 2008 (470 Punkte) einige Monate inne. Wenn Anlegerinnen und Anleger diese Phase als seitliche Schiebezone interpretieren, dann ergibt sich aus deren Höhe ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 586 Punkten. Der MACD ist zwar weiterhin freundlich zu interpretieren, doch inzwischen hat der Trendfolger ein historisch hohes Niveau erreicht. Gleichzeitig notiert der RSI im überkauften Terrain und beginnt eine divergente Entwicklung zu zeigen. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein aktives Money Management an Bedeutung. Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich entweder das 2008er-Hoch bei 470 Punkten oder das Verlaufstief vom Juni bei 447 Punkten an.
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Aufgrund mehrerer markanter Ausbrüche hatten wir den Rohstoffsektor im Jahresverlauf mehrfach konstruktiv begleitet (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 2. Februar bzw. 13. Mai). Da sich diese voll bewährt haben, ist es Zeit für ein Update der charttechnischen Perspektiven des CRB TR Index. Mit 544 Punkten konnte das Rohstoffbarometer zuletzt erneut ein neues Allzeithoch verbuchen. Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2020 wird also zum wiederholten Mal bestätigt. Zuvor hielt der CRB im Bereich des alten Rekordlevels aus dem Jahr 2008 (470 Punkte) einige Monate inne. Wenn Anlegerinnen und Anleger diese Phase als seitliche Schiebezone interpretieren, dann ergibt sich aus deren Höhe ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 586 Punkten. Der MACD ist zwar weiterhin freundlich zu interpretieren, doch inzwischen hat der Trendfolger ein historisch hohes Niveau erreicht. Gleichzeitig notiert der RSI im überkauften Terrain und beginnt eine divergente Entwicklung zu zeigen. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein aktives Money Management an Bedeutung. Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich entweder das 2008er-Hoch bei 470 Punkten oder das Verlaufstief vom Juni bei 447 Punkten an.
CRB TR Index (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart CRB TR Index
Quelle: LSEG, tradesignal²
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