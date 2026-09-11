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DAX® - Die nächste Haltezone steht unter Druck

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Die nächste Haltezone steht unter Druck

Zuletzt hatten sich die Bollinger Bänder beim DAX® sehr stark zusammengezogen. Über zwei Wochen hinweg verharrte der Abstand zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Aufgrund des jüngsten Aufbrechens dieser besonderen Konstellation befürchteten wir gestern einen neuen Vola-Impuls auf der Unterseite. Da die nächste Haltezone bei rund 25.500 Punkten massiv unter Druck steht, ist das kurzfristig eine der Schlüsselfragen für die deutschen Standardwerte. Letztlich hat das Unterschreiten des alten Allzeithochs bei 25.900 Punkten bzw. der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.750 Punkten) seine Wirkung nicht verfehlt. Dieses Verhaltensmuster ebnet bisher auch den Weg für die saisonale Schwächeperiode im September. Mittlerweile summiert sich der „drawdown“ im September auf 3,4 %, was ziemlich genau dem historischen Mittel in guten Aktienjahren entspricht. Die nächste Haltezone steckt jetzt die Aufwärtskurslücke von Ende Juli bei 25.303/25.100 Punkten ab. Um das derzeit angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der DAX® dagegen zumindest die o. g. ehemalige Haltezone bei 25.500 Punkten schnellstmöglich zurückerobern.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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