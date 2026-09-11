Dax dürfte niedriger starten - US-Inflationsdaten im Blick

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Frankfurt, 11. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag verlor der deutsche Börsen-Leitindex 0,8 Prozent auf 25.361 Punkte. Im Kampf gegen die Inflation ‌hatte die EZB den Einlagensatz von 2,25 auf 2,50 Prozent heraufgesetzt. Investoren stellen sich nun auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember ⁠ein. Auch ⁠an der Wall Street belasteten Zinssorgen und ein Ölpreissprung die Kurse. An den asiatischen Börsen ging es zum Wochenschluss steil bergab.

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Ölpreise immer weiter nach oben. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen in ‌der Spitze um rund zwei Prozent auf ‌109,97 beziehungsweise 104,46 Dollar je Fass. Das sind die höchsten Preise seit knapp vier Monaten.

Die Inflationssorgen aufgrund der hohen Energiepreise heizen auch in ⁠den USA die Spekulationen auf steigende Zinsen an. Die US-Regierung veröffentlicht ‌am Freitag die Inflationsdaten für August. ⁠Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen sind. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, dürfte bei 2,4 Prozent liegen. Die Zahlen ‌gelten als entscheidend für den ⁠weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zudem ⁠stehen Daten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

• Der Internetkonzern United Internet streicht bei seinen Töchtern 1&1 und Ionos rund 800 Arbeitsplätze.

• Der US-Softwarekonzern und SAP-Rivale Oracle hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und Sorgen der Anleger über die hohen Kosten seiner KI-Investitionen zerstreut.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.361,15

EuroStoxx50 6.268,97

EuroStoxx50-Future 6.280,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.064,10 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.591,70 -0,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 63.707,48 -2,4%

Shanghai 3.862,73 -1,8%

Hang Seng 24.763,58 -0,8%

(Bericht von ⁠Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 11.09.2026
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollarheute, 05:54 Uhr · onvista
Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar
Dax Vorbörse 10.09.2026
Trotz schwacher Asien-Börsen: Dax stabil erwartetgestern, 05:46 Uhr · onvista
Trotz schwacher Asien-Börsen: Dax stabil erwartet
Vorbörse 08.09.2026
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid08. Sept. · onvista
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid
Vorbörse 07.09.2026
Dax vor leichtem Minus - Ölpreis auf Hoch seit Juni07. Sept. · onvista
Dax vor leichtem Minus - Ölpreis auf Hoch seit Juni
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen