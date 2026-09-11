Dax dürfte niedriger starten - US-Inflationsdaten im Blick

Frankfurt, 11. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag verlor der deutsche Börsen-Leitindex 0,8 Prozent auf 25.361 Punkte. Im Kampf gegen die Inflation ‌hatte die EZB den Einlagensatz von 2,25 auf 2,50 Prozent heraufgesetzt. Investoren stellen sich nun auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember ⁠ein. Auch ⁠an der Wall Street belasteten Zinssorgen und ein Ölpreissprung die Kurse. An den asiatischen Börsen ging es zum Wochenschluss steil bergab.

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Ölpreise immer weiter nach oben. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen in ‌der Spitze um rund zwei Prozent auf ‌109,97 beziehungsweise 104,46 Dollar je Fass. Das sind die höchsten Preise seit knapp vier Monaten.

Die Inflationssorgen aufgrund der hohen Energiepreise heizen auch in ⁠den USA die Spekulationen auf steigende Zinsen an. Die US-Regierung veröffentlicht ‌am Freitag die Inflationsdaten für August. ⁠Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen sind. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, dürfte bei 2,4 Prozent liegen. Die Zahlen ‌gelten als entscheidend für den ⁠weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zudem ⁠stehen Daten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

• Der Internetkonzern United Internet streicht bei seinen Töchtern 1&1 und Ionos rund 800 Arbeitsplätze.

• Der US-Softwarekonzern und SAP-Rivale Oracle hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und Sorgen der Anleger über die hohen Kosten seiner KI-Investitionen zerstreut.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.361,15

EuroStoxx50 6.268,97

EuroStoxx50-Future 6.280,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.064,10 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.591,70 -0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 63.707,48 -2,4%

Shanghai 3.862,73 -1,8%

Hang Seng 24.763,58 -0,8%

(Bericht von ⁠Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)