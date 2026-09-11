DAX-FLASH: Leitindex weitet Wochenverlust - Brent nähert sich 110 Dollar

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter steigenden Ölpreisen und entsprechenden Inflationssorgen kann der Dax seine Korrektur wohl auch am Freitag zunächst nicht stoppen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.322 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit Ende Juli - bei 2,8 Prozent Wochenverlust. Der Dax steuert auf seine 100-Tage-Linie bei 25.203 Punkten zu.

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. "Wenn die Ölpreise und Anleiherenditen nicht vom Berg zurückkommen, muss die Risikoprämie ihnen nachsteigen", erklärte Marktexperte Stephen Innes den aktuellen "Makro-Stress", den die Anleger nicht mehr so leicht ignorieren könnten. Was er meint: Aktien werden im Vergleich zu vermeintlich sichereren Anlagen unattraktiver und die Investoren müssen sich den veränderten Risiken anpassen, auch durch Abbau von Aktienpositionen.

Erst tags zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. In der kommenden Woche wird von der US-Notenbank Fed eine ähnliche Maßnahme befürchtet. Umso wichtiger werden die amerikanischen Inflationsdaten an diesem Freitagnachmittag. Der Anstieg der Erzeugerpreise hatte sich im August bereits beschleunigt./ag/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 10.09.2026
Trotz schwacher Asien-Börsen: Dax stabil erwartetgestern, 05:46 Uhr · onvista
Trotz schwacher Asien-Börsen: Dax stabil erwartet
Vorbörse 08.09.2026
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid08. Sept. · onvista
Dax kaum verändert - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid
Börse am Morgen 08.09.2026
Dax fällt weit unter 26.000 Punkte - Ölpreise belasten08. Sept. · onvista
Das Logo des Dax.
Börse am Morgen 07.09.2026
Dax unter 26.000 Punkten - Nordex legt zweistellig zu07. Sept. · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen