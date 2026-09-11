Dax geht auf Erholungskurs - US-Inflationsbericht im Fokus

Frankfurt, 11. ⁠Sep (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage hat der Dax am Freitag einen Erholungsversuch gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,5 Prozent auf 25.484 Punkte vor. Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und ein Ölpreissprung haben dem Dax in ‌dieser Woche ein Minus von rund zweieinhalb Prozent beschert. "Die Angst vor einer Stagflation in den USA, also einem mauen Wirtschaftswachstum gepaart mit anziehenden Preisen, verdirbt ⁠den Hunger auf ⁠Aktien", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets.

Mit Spannung erwarteten die Investoren am Nachmittag die US-Inflationsdaten für August. Experten gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise wegen der hohen Energiepreise um 3,4 Prozent gestiegen sind. Die Daten gelten als entscheidend für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt hatten Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller ‌die Erwartung geschürt, dass die Notenbank bei unerwartet ‌hohen Inflationszahlen bereits auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen anheben könnte. Im Blick behielten die Investoren zudem die Ölpreise. Gewinnmitnahmen drückten die Notierungen für das Nordseeöl ⁠Brent und das US-Öl WTI am Freitag zwar um fast zwei Prozent auf ‌105,53 beziehungsweise 100,63 Dollar je Fass. Seit ⁠Montag haben die Preise wegen der zunehmenden Furcht vor langfristigen Versorgungsausfällen wegen des Konflikts im Nahen Osten jedoch um gut 13 Prozent zugelegt.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Siemens Energy und Airbus mit einem ‌Plus von jeweils mehr als einem ⁠Prozent. Auf der Verliererseite fand sich SAP ⁠wieder, mit einem Abschlag von 1,3 Prozent. Ein Händler verwies auf den Quartalsbericht des Softwareunternehmens Adobe. Der US-Konzern übertraf zwar die Wall-Street-Schätzungen für den Umsatz im dritten Quartal, gab jedoch eine Umsatzprognose für das vierte Quartal ab, deren Mittelwert leicht unter den Erwartungen lag.

Im MDax gerieten die Papiere von Flatexdegiro ins Rutschen. Wie der Online-Broker am Donnerstagabend mitteilte, hat der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Hermann Lotter sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktien fielen in der Spitze ⁠um 10,9 Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)