DAX mit moderatem Plus – Fokus auf EZB-Leitzins

Der DAX zeigt sich zum Handelsstart leicht im Plus. Der Euro Stoxx 50 legt ebenfalls zu. Die US Indizes tendieren vorbörslich freundlich. In Asien schloss der Nikkei 225 mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Entscheidend bleibt jedoch die Kommunikation zum weiteren geldpolitischen Pfad, da eine zusätzliche Straffung im Jahresverlauf weitgehend eingepreist ist. Parallel belastet die Eskalation zwischen den USA und dem Iran das Sentiment, da erneute militärische Spannungen kurzfristig die Risikoprämien an den Märkten erhöhen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

SAP zeigt sich vorbörslich schwächer und rücken damit in den Fokus. Auslöser ist der deutliche Kursrückgang des US Konkurrenten Oracle, der trotz kräftigen Wachstums im Cloudgeschäft mit steigenden Investitionskosten und verlangsamtem Softwarewachstum enttäuschte. Die Entwicklung strahlt auf den gesamten Sektor aus und setzt europäische Softwarewerte unter Druck.

Hugo Boss verzeichnet eine kräftige positive Bewegung bei hohem Handelsvolumen. Hintergrund ist das angekündigte Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers Group, das einen deutlichen Aufschlag auf den zuletzt gehandelten Kurs impliziert und entsprechende Fantasie bei Investoren entfacht.

Kontron gehört ebenfalls zu den auffälligsten Werten mit spürbaren Aufschlägen. Nach Überschreiten der 30 Prozent Schwelle durch den Großaktionär Ennoconn steht ein Pflichtangebot im Raum, das den Kurs nahe an den gebotenen Preis heranführt und die Aktie entsprechend stabilisiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN9E6E 5,2 23726,476534 Punkte 47,12 Open End DAX® Bull UN8L75 4,69 23794,817351 Punkte 50,65 Open End adidas AG Bull UN5S3G 6,57 107,722522 EUR 2,61 Open End DAX® Bull UN8DRT 3,95 23864,732127 Punkte 65,58 Open End DAX® Bull UN806F 14,10 22806,601422 Punkte 16,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bank of America Corp. Call UN06AU 0,13 60,00 USD 11,28 16.09.2026 Oracle Corp. Call UG1XWC 3,21 180,00 USD 3,97 16.12.2026 Johnson & Johnson Call UN265E 0,48 260,00 USD 12,86 16.09.2026 Texas Instruments Inc. Call UG2E7N 2,98 320,00 USD 3,93 16.12.2026 DAX® Put UN7QVF 2,64 23900,00 Punkte 33,79 26.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Long UN4L2T 2,16 110,965225 EUR 5 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 5,29 33259,942399 Punkte 6 Open End DAX® Long UN7CLR 1,83 23230,748177 Punkte 25 Open End DAX® Long UN8ULC 2,20 23392,059007 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Long UN5ZUF 1,69 343,506973 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.06.2026; 11:00 Uhr;

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