Vorbörse 11.09.2026

Dax mit Verlusten erwartet - Brent bei 108 Dollar

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Weiter steigende Ölpreise und Inflationssorgen belasten den deutschen Leitindex Dax am Freitag weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.322 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit Ende Juli - bei 2,8 Prozent Wochenverlust.

Der Dax steuert auf seine 100-Tage-Linie zu. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. Der Iran-Krieg sorgt schon seit Längerem für hohe Ölpreise und damit für Inflationsgefahren, die die Notenbanken auf den Plan rufen.

Verluste an US-Börsen

Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihren bislang schwachen Wochenverlauf angeknüpft. Weiterhin wird die Stimmung von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet. Unter den Anlegern hält sich deshalb die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen. Der Dow Jones Industrial verbuchte mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 52.064 Zähler seinen vierten schwachen Handelstag in Folge.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.064- 0,60 Prozent
S&P 5007.591- 0,58 Prozent
Nasdaq 10029.103- 1,08 Prozent

Verluste auch in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Der Höhenflug der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges schürt weiter Inflationssorgen. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der Notenbanken. In den USA wird eine Erhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern.

An der japanischen Börse gab der Nikkei 225 zuletzt deutlich um rund zwei Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte 1,6 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 0,6 Prozent nicht ganz so schwach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.839- 2,19 Prozent
Hang Seng24.794- 0,64 Prozent
CSI 3004.497- 1,11 Prozent
Kospi6.894- 1,98 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,45+ 0,07 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,50+ 0,006 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,96+ 0,011 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1609- 0,03 Prozent
Dollar in Yen154,18- 0,16 Prozent
Euro in Yen178,99- 0,18 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent107,48 Dollar- 0,15 Dollar
WTI102,28 Dollar- 0,20 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT GEA GROUP AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 78 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 280 (270) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 23 (25) EUR - 'SECTOR PERFORM'

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(mit Material von dpa-AFX)

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