Dieselpreis in den USA steigt auf Rekordhoch - Inflationssorgen wachsen

Reuters · Uhr
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New ⁠York, 10. Sep (Reuters) - Der durchschnittliche Dieselpreis in den USA ist am Donnerstag nach Angaben des Preisportals GasBuddy erstmals über die Marke von sechs ‌Dollar pro Gallone (1,36 Euro pro Liter) gestiegen. Die Rekordpreise dürften die Inflation entlang der ⁠gesamten Lieferkette ⁠wieder anheizen, erklärte GasBuddy-Analyst Patrick De Haan auf der Plattform X. Jede Lkw-Fahrt, jede Lieferung, jedes Paket und jeder Lebensmitteleinkauf sei nun teurer geworden. Der Preis liegt dem ‌Portal zufolge um etwa 2,30 ‌Dollar pro Gallone über dem Niveau des Vorjahres.

Die US-Dieselbestände liegen nach Angaben der Energiebehörde EIA ⁠mit 106,3 Millionen Barrel derzeit 13 Prozent unter ‌ihrem Fünf-Jahres-Durchschnitt. In ⁠der vergangenen Woche sind die Vorräte jedoch gewachsen, da die Raffinerien wegen hoher Gewinnmargen auf Hochtouren arbeiten. Der Krieg der ‌USA und Israels ⁠gegen den Iran sowie ukrainische ⁠Angriffe auf russische Ölanlagen haben das Angebot verknappt. Wegen des eskalierenden Iran-Konflikts kletterten auch die Öl-Terminkontrakte wieder über 100 Dollar pro Barrel. Am Donnerstag erreichten sie den höchsten Stand seit Mitte Mai.

(Bericht von Shariq KhanBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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