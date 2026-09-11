dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Weiter steigende Ölpreise und Inflationssorgen belasten den deutschen Leitindex Dax am Freitag weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.322 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit Ende Juli - bei 2,8 Prozent Wochenverlust. Der Dax steuert auf seine 100-Tage-Linie zu. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. Der Iran-Krieg sorgt schon seit Längerem für hohe Ölpreise und damit für Inflationsgefahren, die die Notenbanken auf den Plan rufen.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihren bislang schwachen Wochenverlauf angeknüpft. Weiterhin wird die Stimmung von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent erreichte am Donnerstag mit 108 US-Dollar ein Hoch seit Mai. Unter den Anlegern hält sich deshalb die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen. Der Dow Jones Industrial verbuchte mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 52.064,10 Zähler seinen vierten schwachen Handelstag in Folge.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Der Höhenflug der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges schürt weiter Inflationssorgen. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der Notenbanken. In den USA wird eine Erhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern. An der japanischen Börse gab der Nikkei 225 zuletzt deutlich um 2,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte 1,6 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 0,8 Prozent nicht ganz so schwach.

DAX              		25.361,15		-0,84%		
XDAX            		25.313,81		-0,87%		
EuroSTOXX 50		  6.268,97		-0,68%		
Stoxx50        		  5.300,23		-0,70%		
														
DJIA             		52.064,10		-0,60%		
S&P 500        		  7.591,70		-0,59%		
NASDAQ 100  		29.103,51		-1,08%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                120,45               0,07%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1609		-0,03%	
USD/Yen             	154,18		-0,16%		
Euro/Yen       		178,99		-0,18%

BITCOIN:

Bitcoin		        77.112		0,76%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      107,48             -0,15 USD
WTI                        102,28             -0,20 USD

/jha/

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