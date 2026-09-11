Emirates darf einen fünften deutschen Flughafen anfliegen

Frankfurt/Berlin, 10. ⁠Sep (Reuters) - Deutschland hat den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusätzliche Verkehrsrechte im Flugverkehr gewährt. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner erklärte am Donnerstag, mit dem neuen Luftverkehrsabkommen könne die Fluggesellschaft Emirates täglich Flüge von Berlin nach Dubai anbieten. Die bessere Anbindung des Hauptstadtflughafens sei ‌ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland. "Bessere internationale Anbindungen schaffen neue Chancen für Investitionen, Unternehmen und Arbeitsplätze in ganz Ostdeutschland", ergänzte der CDU-Politiker.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) ⁠erklärte, mit ⁠der Vereinbarung werde der Luftverkehrsstandort Deutschland gestärkt. Demnach wird die Golf-Airline Emirates zusätzlich zu ihren bisher vier Landepunkten, also bedienbaren Airports, einen fünften in Deutschland erhalten. Nach dem Luftfahrtabkommen war Emirates bisher auf die Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg beschränkt. Emirates kann sieben Flüge pro Woche starten. Das wurde am ‌Rande des Staatsbesuchs von VAE-Präsident Scheich Mohammed bin ‌Sajed Al Nahjan in Berlin bekannt, der neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch Wegner traf.

"Jedes Jahr besuchen zehntausende Menschen aus Berlin die Vereinigten Arabischen Emirate, und wir hoffen, dass ⁠diese Entwicklung weiter zunimmt", sagte der VAE-Präsident. Die Emirate investieren viel in die ‌Stärkung von Dubai als Reisedestination. Emirates und ⁠das Land Berlin-Brandenburg setzen sich schon länger dafür ein, dass der Golf-Carrier die Hauptstadt mit internationalen Flügen bedienen kann. Die Lufthansa kritisierte das, weil ihr damit Passagiere für Umsteigeflüge von ihren Drehkreuzen Frankfurt und ‌München nach Asien verloren gehen könnten. Dubai ⁠ist der größte Knotenpunkt in Richtung ⁠Asien.

Die Lufthansa kritisierte die zusätzlichen Verkehrsrechte für den Konkurrenten. Damit würden Wertschöpfung und Beschäftigung an den Golf verlagert sowie die schon bestehende Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten der VAE verstärkt. Der Schritt sei das Gegenteil von einer Stärkung des Luftverkehrsstandorts. "Diese Bundesregierung schießt zu viele Eigentore", erklärte die Lufthansa.

Bilger ergänzte, das Flugangebot der Airline zwischen dem "fünften Landepunkt" und Drittstaaten sei ausgeschlossen. Emirates kann also keine weiteren internationalen Direktflüge von Berlin aus neben ihrem Heimat-Airport Dubai anbieten. Dorthin ⁠fliegt vom BER aus bereits die Lufthansa-Tochter Eurowings.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Andreas Rinke, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)