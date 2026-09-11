EQS-Adhoc: Diok One AG informiert über die wirtschaftliche Lage Ihrer ehemaligen Konzerngesellschaft Prudomus Duisburg GmbH und bestehende Haftungsrisiken

EQS-Ad-hoc: Diok One AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Diok One AG informiert über die wirtschaftliche Lage Ihrer ehemaligen Konzerngesellschaft Prudomus Duisburg GmbH und bestehende Haftungsrisiken



11.09.2026 / 19:09 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Diok One AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Diok One AG informiert über die wirtschaftliche Lage Ihrer ehemaligen Konzerngesellschaft Prudomus Duisburg GmbH und bestehende Haftungsrisiken

Köln, 11. September 2026 – Die Prudomus Duisburg GmbH, Köln, („Prudomus“), an der die Diok One AG, Köln, (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) („Gesellschaft“) mittelbar mit 10,1 % beteiligt ist, wird kurzfristig einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Hintergrund hierfür sind die vorläufig gescheiterten Verhandlungen der Prudomus mit der finanzierenden Bank über eine Prolongation bzw. Refinanzierung eines Bankdarlehens.

Die Prudomus, an der die Gesellschaft ursprünglich zu 89,9 % beteiligt war, wurde zu Sanierungszwecken in eine Auffanglösung übertragen. Sofern sich auch nach Insolvenzantragstellung keine Einigung mit den Gläubigern der Prudomus über die Sanierung finden lassen sollte, besteht das Risiko des Eintritts eines wirtschaftlichen Gesamtschadens für die Gesellschaft insbesondere aufgrund von übernommenen Konzernbürgschaften in Höhe von bis zu rund EUR 1 Mio.

Unter Berücksichtigung dieser wirtschaftlich nachteiligen Auswirkungen der Insolvenz der Prudomus erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der aktuellen Geschäftslage ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.

Kontakt:

Feldhoff & Cie. GmbH

Christoph Schäfer

Telefon: +49 178 26 52 154

E-Mail: chs@feldhoff-cie.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok One AG Kleingedankstr. 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 291 993 33 Fax: +49 (0)221 291 993 34 E-Mail: info@diok-one.de Internet: www.diok-one.de ISIN: DE0005900674 WKN: 590067 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 8945004AFK39BLI0S128 EQS News ID: 2398260

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