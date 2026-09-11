EQS-Adhoc: Marktumfeld für Immobilientransaktionen bleibt auch im Jahr 2026 herausfordernd – Realisierung von Wertpotenzialen im Substanzportfolio V nur begrenzt möglich

EQS-Ad-hoc: Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Marktumfeld für Immobilientransaktionen bleibt auch im Jahr 2026 herausfordernd – Realisierung von Wertpotenzialen im Substanzportfolio V nur begrenzt möglich



11.09.2026 / 18:17 CET/CEST

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Hamburg, 31. August 2026 - Die Geschäftsführung der Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH teilt mit, dass sich die Voraussetzungen zur Realisierung der in den Fondsbeteiligungen des Substanzportfolio V enthaltenen Wertpotenziale angesichts des unverändert schwierigen Immobilienmarktumfelds (niedriges Transaktionsvolumen, restriktive Kreditvergabe, keine Stabilisierung der Bewertungsniveaus) bislang nicht verbessert haben. Insbesondere das wieder erhöhte Zinsniveau und die damit verbundenen hohen Finanzierungskosten belasten die Immobilienbewertungen. Eine Verbesserung der Immobilienwerte ist daher insbesondere von einer Senkung bzw. Stabilisierung des Zinsniveaus abhängig.

Zwar bestehen bei zahlreichen Fondsbeteiligungen erhebliche stille Reserven im Verhältnis zum derzeitigen Börsenwert; ob und wann diese realisiert werden können, ist derzeit nicht absehbar.

Der Geschäftsführung steht der zeitliche Spielraum zur Verfügung, Veräußerungen nicht unter den derzeit ungünstigen Marktbedingungen vornehmen zu müssen, sondern Immobilien in einem künftig ggf. verbesserten Marktumfeld veräußern zu können. Ziel bleibt es, den Zielfonds die hierfür erforderliche Zeit zu geben oder Zielfondsanteile proaktiv über den Zweitmarkt zu veräußern, um die Rückflüsse für die Anleger des Substanzportfolio V zu optimieren.

Aus heutiger Sicht bedarf es einer deutlichen Erholung der Immobilienmärkte und der Zielfonds, damit das eingesetzte Kapital der Anleger einschließlich der Kuponzahlungen vollständig zurückgeführt werden kann.

Mitteilende Person:

Hauke Gillmann Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH

Kontakt: Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Herrengraben 3 20459 Hamburg E-Mail: fuenfte@secundus.de Tel: 040 – 537 98 28 85 Fax: 040 – 537 98 28 89

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