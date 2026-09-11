EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an

EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an



11.09.2026 / 13:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR).

PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an

Mannheim, 11. September 2026

– Der Vorstand der PAUL Tech AG als Emittentin ("

Emittentin

") der EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "

Anleihe

") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der Anleihe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach §18 des Schuldverschreibungsgesetzes um Zustimmung zu einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu ersuchen, d.h. zu einer Verschiebung des Endfälligkeitstags vom 1. Dezember 2026 auf den 1. Dezember 2028.

Die Emittentin führt Gespräche mit Eigenkapitalinvestoren, deren Mittel unter anderem zur Ablösung der Anleihe vorgesehen sind. Diese Gespräche sind noch nicht ausreichend weit fortgeschritten, um eine Rückführung der Anleihe zum Endfälligkeitstag am 1. Dezember 2026 darstellen zu können. Längere Vertragsverhandlungen mit großen Kunden haben die für das erste Quartal 2026 erwarteten Vertragsabschlüsse in das zweite bzw. dritte Quartal verschoben und damit zu einer Verzögerung des Roll-out für die Wärmelösung PAUL Net Zero geführt. Die Verlängerung der Laufzeit um zwei Jahre soll der Emittentin die Zeit verschaffen, den Roll-out umzusetzen und auf Basis deutlich verbesserter Finanzzahlen die Refinanzierung der Anleihe durchzuführen.

Der Zinssatz der Anleihe bleibt unverändert bei 9,00 % p.a. Im Gegenzug verpflichtet sich die Emittentin zu zwei Teilrückzahlungen von jeweils 10 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (d.h. jeweils EUR 100) am 1. Februar 2027 und am 1. Dezember 2027; der verbleibende Nennbetrag von EUR 800 je Schuldverschreibung wird am 1. Dezember 2028 zurückgezahlt. Der Zeitraum, in dem die Emittentin die Anleihe nach ihrer Wahl ganz oder teilweise zu 101,00 % des Nennbetrags zurückzahlen kann, wird bis zum 30. November 2028 verlängert. Weitere Einzelheiten, insbesondere zum Abstimmungsverfahren und zu den Fristen, ergeben sich aus der Aufforderung zur Stimmabgabe, die unter https://ir.paul.tech/anleihe/ zur Verfügung gestellt und voraussichtlich am 15. September 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Investor Relations Kontakt:

PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail:

ir@paul.tech

Disclaimers

:

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Ende der Insiderinformation

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PAUL Tech AG Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Deutschland E-Mail: presse@paul.tech Internet: www.paul.tech ISIN: DE000A3H2TU8 WKN: A3H2TU Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX LEI Code: 984500RFEE79061F5363 EQS News ID: 2398090

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398090 11.09.2026 CET/CEST