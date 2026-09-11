EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



11.09.2026 / 15:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm

11.09.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG HEID-Werkstrasse 13 2000 Stockerau Österreich Internet: http://heid.info/ LEI Code: 529900LSSXQBKFUWPG42

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