EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

11.09.2026 / 15:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm

11.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Österreich
Internet:http://heid.info/
LEI Code:529900LSSXQBKFUWPG42
Ende der MitteilungEQS News-Service

2397478 11.09.2026 CET/CEST

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