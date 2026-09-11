EQS-AFR: Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Turbon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.09.2026 / 11:17 CET/CEST

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Hiermit gibt die Turbon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Turbon AG Zum Ludwigstal 14 - 16 45527 Hattingen Deutschland Internet: http://www.turbon.de LEI Code: 529900Y3VL9JQT5J5S88

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