EQS-DD: adidas AG: Birgit Kretschmer, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.09.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Birgit
|Nachname(n):
|Kretschmer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|140,52 EUR
|31.616,90 EUR
|140,31 EUR
|31.569,45 EUR
|140,31 EUR
|32.130,65 EUR
|140,35 EUR
|5.754,25 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|140,38 EUR
|101.071,25 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Berlin Stock Exchange
|MIC:
|TGAT
11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107010 11.09.2026 CET/CEST