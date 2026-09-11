EQS-DD: adidas AG: Birgit Kretschmer, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2026 / 15:45 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Birgit Nachname(n): Kretschmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 140,52 EUR 31.616,90 EUR 140,31 EUR 31.569,45 EUR 140,31 EUR 32.130,65 EUR 140,35 EUR 5.754,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 140,38 EUR 101.071,25 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Berlin Stock Exchange MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

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