EQS-DD: adidas AG: Birgit Kretschmer, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Birgit
Nachname(n):Kretschmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
140,52 EUR31.616,90 EUR
140,31 EUR31.569,45 EUR
140,31 EUR32.130,65 EUR
140,35 EUR5.754,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
140,38 EUR101.071,25 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC:TGAT

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
LEI Code:549300JSX0Z4CW0V5023
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107010 11.09.2026 CET/CEST

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