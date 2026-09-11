EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer ...

Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer Call-Positionen siehe separate Meldung). Schließung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,48; Strike: 156,09, Fälligkeit: 17.09.2026, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,27; Strike: 163,74, Fälligkeit: 23.09.2026, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,59; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.11.2026, (4) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 5,95; Strike: 155,64, Fälligkeit: 09.11.2026, (5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,12; Strike: 155,64, Fälligkeit: 11.11.2026, (6) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,85; Strike: 159,76, Fälligkeit: 12.11.2026, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,73; Strike: 164,79, Fälligkeit: 17.11.2026, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,61; Strike: 161,72, Fälligkeit: 18.11.2026, (9) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 155,64, Fälligkeit: 19.11.2026, (10) Einheiten: 50.367, Preis je Einheit: 6,78; Strike: 155,64, Fälligkeit: 23.11.2026, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,48; Strike: 167,73, Fälligkeit: 24.11.2026, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,95; Strike: 161,97, Fälligkeit: 25.11.2026, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,62; Strike: 164,79, Fälligkeit: 03.12.2026, (14) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 3,96; Strike: 168,02, Fälligkeit: 08.12.2026, (15) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,48; Strike: 166,67, Fälligkeit: 10.12.2026, (16) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,10; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.12.2026, (17) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,77; Strike: 165,59, Fälligkeit: 14.12.2026, (18) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,22; Strike: 160,97, Fälligkeit: 15.12.2026.