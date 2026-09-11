EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2026 / 17:50 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate; ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer Long-Call-Positionen siehe separate Meldung). Schließung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 5,20; Strike: 153,08, Fälligkeit: 03.11.2026, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,05; Strike: 156,00, Fälligkeit: 14.09.2026, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,50; Strike: 157,58, Fälligkeit: 07.12.2026, (4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 157,58, Fälligkeit: 09.12.2026, (5) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,20; Strike: 159,80, Fälligkeit: 16.11.2026, (6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,20; Strike: 164,30, Fälligkeit: 21.09.2026, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 164,69, Fälligkeit: 10.11.2026, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,60; Strike: 165,20, Fälligkeit: 06.11.2026, (9) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,90; Strike: 167,32, Fälligkeit: 13.11.2026, (10) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,60; Strike: 168,31, Fälligkeit: 20.11.2026, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 1,90; Strike: 168,63, Fälligkeit: 04.11.2026, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,40; Strike: 168,71, Fälligkeit: 04.12.2026, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,20; Strike: 169,23, Fälligkeit: 02.12.2026, (14) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 2,50; Strike: 172,75, Fälligkeit: 30.11.2026.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,20 EUR 520.000,00 EUR 0,05 EUR 5.000,00 EUR 6,50 EUR 650.000,00 EUR 6,61 EUR 661.000,00 EUR 4,20 EUR 420.000,00 EUR 0,20 EUR 20.000,00 EUR 2,90 EUR 290.000,00 EUR 2,60 EUR 260.000,00 EUR 2,90 EUR 290.000,00 EUR 2,60 EUR 260.000,00 EUR 1,90 EUR 190.000,00 EUR 3,40 EUR 340.000,00 EUR 3,20 EUR 320.000,00 EUR 2,50 EUR 250.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,20 EUR 4.476.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

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